غواصة روسية ثانية حاملة لطوربيد "يوم القيامة" جاهزة للإنزال في البحر

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مصدر لها في مجمع الصناعات الحربية بأن غواصة "خاباروفسك" من مشروع 098531 ستنزل البحر عما قريب.

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وقال المصدر إن "خاباروفسك" باعتبارها غواصة روسية ثانية مخصصة لإطلاق طوربيد "بوسيدون" المسير النووي فائق السرعة المسمى كذلك "طوربيد يوم القيامة" ستنزل البحر في أبريل الجاري أو مايو المقبل.

وستجري عملية إنزال الغواصة في البحر بمصنع "سيفماش" بشمال روسيا، وهو المصنع نفسه الذي سبق له أن أنزل في البحر غواصة "بلغورود" بصفتها أول غواصة حاملة لـ طوربيد "يوم القيامة".

يذكر أن "بوسيدون" غواصة نووية مسيرة صغيرة تسير على عمق كبير بسرعة هائلة ما يمنع سفن العدو من اكتشافها.

ويمكن لـ"بوسيدون" السير بسرعة 200 كيلومتر في الساعة. أما عمق غوصها، فلم يكشف عنه إلى الآن.

وتسمح كل تلك الخصائص بالاعتقاد أن غواصة "بوسيدون" غير المأهولة يمكن استخدامها بنجاح كروبوت تحت الماء لدراسة أعماق البحار، علما أنها مزودة برادارات مائية من الجيل الأخير، تسمح لها برصد تضاريس قاع البحر والأوضاع تحت الماء بواسطة كاميرات فائقة الدقة.

المصدر: سلاح روسيا