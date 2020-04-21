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الجيش الروسي يتسلم درونا بعيد المدى

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يتسلم درونا بعيد المدى
Sputnik Aleksey Filipov
صورة أرشيفية
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وقعت وزارة الدفاع الروسية اتفاقية تسلم أول طائرة بعيدة المدى من دون طيار من طراز "أوريون" تنتمي إلى مشروع "كرونشتات".

وقال كبير المصممين في شركة "كرونشتات" الروسية، نيقولاي دولجينكوف، إن وزارة الدفاع الروسية لم يسبق لها أن تسلمت درونا بحجم كبير كهذا. وأضاف أنها ستخضع الدرون لاختبارات جديدة في وحدات الجيش الروسي، ثم ستقدم لشركة "كرونشتات" المصنعة لـ "أوريون" طلباتها الخاصة بإدخال تعديلات على الدرون.

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يذكر ان "أوريون" عبارة عن طائرة ثقيلة وبعيدة المدى من دون طيار. ويبلغ وزنها عند الإقلاع 1000 كيلوغرام. وبمقدور الدرون أن يحمل 200 كيلوغرام من الحمولة المفيدة. ويمكن أن يحلق بسرعة 200 كيلومتر في الساعة ويبقى في الجو لمدة 24 ساعة .

وتم تزويد الدرون بمحرك نمساوي من طراز Rotax  يولد قوة 114 حصانا، كما يمكن أن يصعد إلى ارتفاع 7 كيلومترات.

ويتوقع أن يُستخدم الدرون للاستطلاع الجوي والقيام بأداء دوريات جوية وتوجيه نيران المدفعية والمسح الطوبوغرافي للأرض.

وتم تزويد الدرون بكاميرا رقمية ورادار عامل بموجات إكس.

المصدر: سلاح روسيا

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