الإمارات تريد اختبار درون روسي في أجوائها (فيديو)

طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة من روسيا اختبار طائرة "أوريون –إي" من دون طيار في أجوائها.

أفاد بذلك ناطق باسم الإدارة الفدرالية للتعاون العسكري التقني في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية على هامش معرض "ماكس - 2019" الدولي للطيران والفضاء.

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وقال الناطق إن الحديث حول توقيع اتفاقية بشأن شراء الدرون الروسي سابق للآوان. فيما تدرس إمكانية استعراض طائرة "أوريون –إي" من دون طيار في الإمارات العربية التي وجهت اقتراحا باختبار الدرون في أجوائها.

وكان رئيس الإدارة الفدرالية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، قد أفاد في تصريح أدلى به في وقت سابق لوكالة "نوفوستي" بأن أحد البلدان العربية قدم طلبا لشراء درون يستطيع البقاء في الجو لمدة طويلة .

يذكر أن شركة "كرونشتاد" الروسية هي التي تولت تصميم وتصنيع درون "أوريون – إي" الذي يستطيع البقاء في الجو لحوالي 24 ساعة على ارتفاع 8 آلاف متر.

المصدر: نوفوستي