خبير أمريكي: روسيا توازي الغرب في تكنولوجيا تصميم الدرونات (فيديو)

افترض المحلل الأمريكي والموظف في برنامج دراسة روسيا التابع للمجلس الدولي للسياسة العسكرية، صاموئيل باندت، أن الدرون الروسي الثقيل "ألتيوس –أو" تم تزويده بأجهزة الاستطلاع والرصد.

ذلك قبل أن يجري تحليقا اختباريا في أجواء روسيا. ولم يستبعد الخبير أن يسلح الدرون في المستقبل بأسلحة فائقة الدقة ليوجه ضربات إلى أهداف برية، مع العلم أنه قادر على حمل طن واحد من الحمولة المفيدة. وأضاف أن إمكانية بقاء الدرون في الجو لفترة طويلة تسمح له بتنفيذ مهامه بعيدا عن روسيا.

وأشار الخبير إلى أن اختبار روسيا لدروني "الصياد" و" الأتيوس – أو" وضع حدا للنقاش حول قدرة روسيا على تصميم وتصنيع طائرات من دون طيار تتميز بمواصفات جوية وإلكترونية ممتازة.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية نشرت يوم 19 أغسطس فيديو أظهر تحليقا أوتوماتيكيا لدرونها الإستراتيجي الثقيل "ألتيوس – أو" حيث حلق على ارتفاع 800 متر وبقي في الجو لمدة 32 دقيقة، ونفذ بعض المناورات الجوية، ثم هبط بسلام في أرض المطار.

المصدر : روسيسكايا غازيتا