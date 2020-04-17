طائرات IL-76 الروسية المطورة تخضع للاختبار

أعلنت شركة Aviastar-SP الروسية أنها بدأت باختبار نموذج جديد من طائرات النقل الكبيرة المطورة IL-76MD-90A.

وقال بيان صادر عن الشركة :"تم الانتهاء من طلاء أحد النماذج الجديدة من طائرات IL-76MD-90A التي تم تطويرها بموجب عقد موقع مع وزارة الدفاع الروسية، ونقلت الطائرة للاختبار في مركز اختبارات الطيران التابعة لـ Aviastar-SP".

وأشار البيان إلى أن الطلاء الخاص الذي حصلت عليه الطائرة والمصنوع محليا يتمتع بخصائص وقائية ومقاومة عالية للعوامل الجوية فضلا عن قوته ومتانته.

وتبعا للشركة فإن الطائرة المذكورة تخضع حاليا لاختبارات أرضية وستجري بعدها اختبارات طيران إضافية، لتكون جاهزة للتشغيل حيث من المفترض أن تسلم لفوج الطيران التابع لمدينة أوليانوفسك الروسية.

ويمكن لطائرات IL-76MD-90A الروسية نقل حمولات تصل أوزانها إلى 60 طنا، والتحليق لمسافة 4000 كلم، كما يسمح تصميم هيكلها بأن تكون طائرة قادرة على نقل 126 مظليا دفعة واحدة، والإقلاع والهبوط على مدرجات غير معبدة.

المصدر: زفيزدا