مجلة فرنسية تمنح مقاتلة "سو-57" الروسية لقب "درة الطيران الروسي"

أعرب الخبراء الفرنسيون عن دهشتهم من القابلية الفائقة للمناورة التي تمتلكها مقاتلة "سو-57" الروسية للجيل الخامس ومنحوها لقب "درة الطيران الروسي".

ولفتت انتباه الخبراء مقاطع فيديو نشرتها مؤخرا وزارة الدفاع الروسية حيث استعرضت "سو-57" قدرتها على القيام بمناورات جريئة في الجو وبعض الألعاب البهلوانية التي يصعب على المقاتلات الكلاسيكية تحقيقها، ومن بينها الصعود العمودي السريع للطائرة.

أبرزت مجلة "Capital" الفرنسية تلك القدرات الخيالية للطائرة الروسية لتمنحها لقب "درة الطيران الروسي".

يذكر أن مقاتلة "سو-57 قامت بأول تحليق عام 2010. وتتميز بالتخفي الجيد عن الرادارات المعادية في مجالي الترددات ما تحت الحمراء والموجات الرادارية، مع العلم أن جسمها تؤلفه المواد المشكلة بنسبة 25%.

ويمكن أن تبلغ المقاتلة سرعة 2600 كيلومتر في الساعة. أما مدى عملها فيصل 1750 كيلومترا.

وتتوزع أسلحتها في أقسام الطائرة الداخلية، كما يمكن تعليقها خارج الجسم إذا اقتضى الأمر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا