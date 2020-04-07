الحرس الوطني الروسي يتسلح بمسدس رشاش حديث

تتسلم قريبا وحدات الحرس الوطني الروسي المسدس الرشاش صغير الحجم من طراز "فيريسك".

وسبق لبعض وحدات الحرس الوطني أن تسلمت نماذج اختبارية للمسدس لتجربته والتأكد من فاعليته في ظروف القتال الحقيقي.

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وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن المسدس عيار 9*21 ملم مخصص لخوض القتال داخل المدينة وإصابة أفراد العدو، بمن فيهم الأفراد المتزودون بسترات واقية من الدرجة الثانية.

يذكر أن مسدس "فيريسك" تم تصميمه عام 1999 للوحدات الخاصة الروسية حيث تم تزويد المسدس الرشاش بأخمص معدني منطو ومغلاق دوار وكاتم صوت، ما يميز الرشاش وليس المسدس.

ويبلغ مدى إطلاق النار للمسدس 150 – 200 متر. ومزود بلوحة بيكاتيني يمكن أن يركب عليها جهاز التصويب وغيره من الأجهزة.

ومن مميزات المسدس قوة نارية فائقة وكثافة عالية للرمي. أما رصاصه فلديه قدرة مدمرة هائلة على مسافة غير بعيدة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا