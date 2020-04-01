مسدس روسي يرمي بطلقات خارقة وصامتة في الوقت نفسه

ابتكر العلماء الروس ذخائر خارقة للدروع وصامتة لمسدس "أوداف".

إقرأ المزيد

يذكر أن المسدسات المزودة بكاتم الصوت عاجرة في الوقت الراهن عن خرق السترات الواقية من الدرجة الثانية لأن سرعة طلقاتها تعادل 200 – 290 مترا في الثانية فقط، ما يعد سرعة غير كافية لخرق السترة الواقية المذكورة.

مع ذلك فإن الرصاص الذي يحلق بسرعة 400 متر في الثانية قادر على خرق السترة الواقية. لكنه يطلق الضوضاء الملحوظة.

أما الابتكار الذي حققه الخبراء في معهد "سني" الروسي للأجهزة الدقيقة " فإنه يجمع بين مواصفات خرق الدروع والصوت الخافت.

وتكمن فكرة الخبراء في ابتكار طلقة خاصة تتميز بقلب حلزوني الشكل.

وقال الخبراء إن مسدس "أوداف" الروسي الواعد هو الذي سيستخدم تلك الطلقات.

يذكر أن مسدس "أوداف" يستخدم مواسير بديلة مختلفة، ومخازن ذات سعة مختلفة وكاتم صوت، لكي يكون بمقدوره الرماية بطلقات عيار 9*21 ملم وعيار 9*19 ملم.

ويبلغ طول المسدس 210 ملم، وعرضه 36 ملم، ووزنه بلا كاتم الصوت 800 غرام. ويمكن أن يتسع مخزنه لـ17 أو 18 طلقة (ما يزيد بـ10 طلقات عما هو عليه لدى مسدس "ماكاروف" الذي يتسلح به حاليا ضباط الجيش الروسي) ومدى الرمي الدقيق 100 متر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا