غواصات سوفيتية الصنع تتزود بصواريخ "كاليبر"

يشهد العام الجاري إصلاح الغواصتين غير النوويتين التابعتين لأسطول المحيط الهادئ الروسي.

وهما "براتسك" و"سامارا" من مشروع "شوكا – بي" السوفيتي القديم. وستسفر عملية إصلاحهما وتحديثهما عن تسليحهما بصواريخ "كاليبر" المجنحة الحديثة روسية الصنع.

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ويتوقع أن يباشر مصنع "زفيوزدوتشكا" بإصلاح الغواصتين في النصف الثاني للعام الجاري.

صرح بذلك مصدر لوكالة "تاس" في مجمع الصناعات الحربية الروسية. بينما رفض مصنع "زفيزدوتشكا" لإصلاح السفن التعليق على تلك المعلومات.

يذكر أن غواصة "براتسك" بنيت وسلمت لأسطول المحيط الهادئ عام 1989. أما غواصة "سامارا" فتم بناؤها عام 1995. وانتظرت كلاهما الإصلاح منذ عام 2008.

وكان يفترض أولا أن يتم إصلاحها في شبه جزيرة كامتشاتكا بشرق روسيا، ثم اتخذت قيادة الأسطول قرارا بنقلهما عبرالممر البحري الشمالي إلى مدينة مورمانسك بشمال غرب روسيا.

وستستغرق عملية إصلاح الغواصتين 3 أعوام على أقل تقدير حيث ستحل صواريخ "كاليبر" الحديثة محل صواريخ " إس – 10" (غرانات) المجنحة القديمة سوفيتية الصنع.

يذكر أن الغواصات من مشروع "شوكا" تعتبر من أكثر الغواصات تخفيا عن الرادارات في البحرية الروسية. وإنها تخصص لمكافحة الغواصات والسفن المعادية وحماية السفن الصديقة كبيرة الحجم.

المصدر: تاس