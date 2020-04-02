اكتشاف موقع قديم لـ"إله حرب ما بين النهرين" في العراق!

اكتشف علماء الآثار ساحة مقدسة عمرها 5 آلاف عام في العراق، استُخدمت لطقوس إرضاء "إله محارب" في بلاد ما بين النهرين.

ويعتقد الفريق العامل في الموقع في Telloh (تلوه)، أن الطقوس اتُبعت في الأعياد والقرابين الحيوانية والمواكب الأخرى، المخصصة لـ Ningirsu، إله الحرب والصيد والطقس.

Ancient ritual site of a Mesopotamian war god that was used for animal sacrifices 5,000 years ago is uncovered in Iraq https://t.co/9BwkMAJOzV — Daily Mail Online (@MailOnline) April 2, 2020

وعثر فريق البحث على أكواب وأوعية وجرار وعظام حيوانات، قرب موقع الحفر، يقول الخبراء إنها بقايا ذبائح حيوانية.

ومع ذلك، عُثر على جسم برونزي على شكل "بطة"، قد يكون مخصصا لـ Nanshe، آلهة مرتبطة بالمياه والطيور المائية، حسبما أفاد موقع "لايف ساينس".

إقرأ المزيد

ويقع موقع الطقوس في ما كان سابقا Girus (غيروس)، التي كانت مدينة سومر القديمة، واحدة من أقدم المدن في العالم.

واهتم علماء الآثار بالمنطقة لسنوات، لأنها تحمل بقايا أثرية سومرية وتحفا مهمة.

ومؤخرا، قام الخبراء بالتحقيق في مركز Girsu، حيث كان معبد Ningirsu متواجدا ذات مرة.

وعثر الباحثون أيضا على أكثر من 300 كوب سيراميك وأوعية وجرار، تعرضت لضرر كبير بمرور الوقت. وكانت هناك أيضا مجموعة كبيرة من عظام الحيوانات المخفية تحت الأوساخ، التي يعتقد علماء الآثار أنها بقايا من الذبائح الحيوانية الموجودة في الحفرة الطقسية.

وقاد سيباستيان ري، مدير مشروع Tello/Ancient Girsu في المتحف البريطاني، مع تينا غرينفيلد، عالم حديقة الحيوانات في جامعة Saskatchewan، عمليات التنقيب في الموقع.

وقال ري وغرينفيلد في رسالة البريد الإلكتروني: "هذه القرائن تربط المنطقة بالمكان، حيث وفقا للنصوص المسمارية، أقيمت المهرجانات الدينية، وحيث اجتمع سكان Girsu للاحتفال وتكريم آلهتهم".

المصدر: ديلي ميل