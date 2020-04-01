روسيا تصمم مقاتلة خفيفة للجيل الخامس

ظهرت عام 2018 في وسائل الإعلام معلومات عن مقاتلة "ميغ – 59" الخفيفة للجيل الخامس التي تقوم شركة "ميغ" الروسية بتصميمها.

ولم تؤكد الشركة تلك المعلومات إلا في منتدى "الجيش – 2019" العسكري التقني.

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وقد يتساءل البعض لماذا تحتاج روسيا إلى مقاتلة أخرى للجيل الخامس، مع العلم أن الجيش الروسي يمتلك مقاتلة "سو-57"؟ إلا أن الخبراء في شركة "ميغ" يقولون إن "سو-57" الثقيلة عاجزة عن تنفيذ مهام ستقوم بأدائها "ميغ – 59 " الخفيفة للجيل الخامس.

وعلاوة على ذلك فإن سعر "ميغ – 59" سيكون بعد انتهاء تصميمها أقل بنسبة 33% عن سعر "سو-57"، ما سيسمح للجيش الروسي بتوفير الأموال التي تخصص لإنتاج مقاتلة "سو-57".

وقال الخبراء إن عملية تصميم مقاتلة "ميغ – 59" تمر حاليا بمرحلة إعداد الوثائق التصميمية. لذلك لا تتوفر أية معلومات عن المواصفات التقنية والتكتيكية للمقاتلة الجديدة.

لكن بعض الخبراء افترضوا أن المقاتلة ستتزود بمحرك تربين نفاث تبلغ قوة دفعه نحو 10 أطنان ويكون محرك "إر دي – 33" أساسا له، الأمر الذي سيمكّن المقاتلة من الإقلاع من مدارج قصيرة. كما يمكن استخدامها في حاملات الطائرات.

ويتوقع أن يبدأ الإنتاج الصناعي المتسلسل للمقاتلة الجديدة بعد 10 أعوام.

المصدر: ياندكس