مقاتلات "ميغ" تتزود بنظام قيادة ذكي

يتم تزويد مقاتلتي "ميغ – 29" و"ميغ – 35" الروسيتين بنظام ذكي حديث لقيادة الطائرة.

وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية إن النظام الجديد الذي ابتكرته شركة "ميغ" الروسية من شأنه تقليل الضغط على الطيار لجعله يخوض معركة جوية دون أن يعتمد على لوحة العدادات.

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وقال كبير المصممين في شركة "ميغ " إيليا تاراسينكو، إن تحرير الطيار من الضغط الزائد عليه في الجو وتطبيق الأجهزة الأوتوماتيكية التي تقوم بأداء بعض مهامه الثانوية وزيادة أمان قيادة الطائرة تعتبر من أولويات الشركة ومصمميها.

أوضح أن كل المعلومات والمعطيات اللازمة للطيار كي يقود الطائرة ويخوض معركة جوية تظهر على الزجاج الأمامي لقمرة القيادة.

يذكر أن مقاتلة "ميغ – 35" تتزود حاليا بمحركات ذات قوة الدفع المرتفعة، ويمكن أن تتزود المقاتلة بالوقود جوا أو تقوم بدور صهريج طائر يزوّد طائرات أخرى بالوقود.

وازداد وزن الطائرة عند إقلاعها حتى 24500 كيلوغرام، كما ازداد المدى الأقصى لتحليقها حتى 3000 كيلومتر. أما سرعتها فبلغت 2100 كيلومتر في الساعة.

فيما يتعلق بأسلحة المقاتلة فإنها قادرة على حمل أي سلاح بدءا من الصواريخ الموجهة وغير الموجهة وانتهاء بمدفع 30 ملم .

المصدر: نوفوستي