مصمم "سو-57": المقاتلة الروسية تتفوق على مثيلاتها للجيل الخامس

أعلن مصمم مقاتلة "سو-57"، ميخائيل ستريليتس، أن طائرته متعددة المهام للجيل الخامس تختلف عن سابقاتها من حيث غالبية المواصفات القتالية. ومنها ما يعد فريدة من نوعها.

وتتميز "سو-57"، حسب المصمم، بالتخفي الفائق عن الرادارات والذي لا يزال قائما حتى عند تشغيل أجهزة الطائرة الإلكترونية وإطلاق الصواريخ. كما أنها تتميز بقدرة عالية على مقاومة التشويش.

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وعلاوة على ذلك فإن "سو-57" تمتلك قدرة على استخدام مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة بعيدة المدى فائقة الدقة.

ومن أهم مميزاتها تطبيق وظيفة "الطيار الإلكتروني" التي تقوم بتحقيق ما يسمى بـ"المعاجة الافتراضية المسبقة" للمعلومات الواردة من أجهزة الرصد والتصويب وتقدم دعما ذكيا للطيار عند تنفيذه لمهام الاستخدام القتالي للأسلحة، ما يقلل الضغط عليه ويمكّنه من التركيز على تنفيذ المهام التكتيكية.

يذكر أن بعض وسائل الإعلام الغربية والصينية كانت قد نشرت مزاعم تفيد بأن مقاتلة "سو- 57" الروسية لا تتفق مع مواصفات المقاتلة للجيل الخامس ووصفتها بمقاتلة من جيل 4+++.

بينما قال مصمم "سو-57" إن الطائرة الروسية تتفوق على مثيلاتها الأجنبية للجيل الخامس من حيث بعض مواصفاتها وخاصة فيما يتعلق ببعض أنواع الأسلحة الذكية التي تتوزع داخل جسم الطائرة.

جدير بالذكر أن شركة "روستيخ" أعلنت أن إعداد "سو-57" للتوريد إلى الجيش الروسي جار على قدم وساق حيث خضعت المقاتلة لمختلف الاختبارات، بما في ذلك تزويد الطائرة بمحرك الجيل الخامس وتحليقها في ظروف قاسية لا يمكن التنبؤ فيها.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي، سيرغي كريفوروتشكو، قد أعلن في وقت سابق أن مقاتلة "سو-57" ستورد للجيش الروسي بمرحلتين حيث تصل دفعة أولى من الطائرات المزودة بمحركات الجيل الرابع في منتصف العام الجاري. أما المرحلة الثانية فتقضي بتزويد "سو-57" بمحرك الجيل الخامس وتسليمها للقوات الفضائية والجوية بحلول عام 2022.

ويتوقع أن تسلم شركة "روستيخ" للجيش الروسي 76 مقاتلة للجيل الخامس وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة في "منتدى الجيش - 2019".

المصدر: روسيسكايا غازيتا