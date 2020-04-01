العرض العسكري في مدينة روستوف يكشف عن نموذج عسكري لرباعية الدفع الروسية

سيكشف العرض العسكري الذي سيقام يوم 9 مايو المقبل في مدينة روستوف على نهر الدون بجنوب روسيا عن نموذج عسكري لرباعية الدفع الروسية "بيك آب باتريوت".

إقرأ المزيد

جاء ذلك في بيان نشره المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الروسي على موقعه الإلكتروني.

وأشار البيان إلى أن رباعيات الدفع المزودة برشاش عيار 12.7 ملم من صناعة شركة "واز" الروسية ستعرض لأول مرة في المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي.

وجاء في البيان أيضا أن العروض العسكرية بمناسبة النصر على ألمانيا النازية ستقام يوم 9 مايو في مدن فولغوغراد وكبرتش وسيفاستوبول و نوفوروسيسك وروستوف وأستراخان وفلاديقوقاز و نوفوتشيركاسك التي ترابط فيها وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية حيث سيتم الكشف عن 70 نموذجا من الأسلحة والمعدات الحربية الحديثة، بما فيها مدرعات القوات الخاصة "تايفون" و"تيغر – إم" المزودة بالبرج المدرع المقاتل ومدرعة "ريس" وغيرها. وسيشارك فيها 10 آلاف عسكري و600 قطعة من المعدات والأسلحة.

يذكر أن سيارة "بيك آب-باتريوت" رباعية الدفع روسية التصنيع تنتجها شركة "واز" في مدينة نيجيني نوفغورود.

وتستخدم العربة محرك بنزين بسعة 2.7 لتر، يولد قوة 135 حصانا، وعلبة سرعة ميكانيكية خماسية

ويبلغ طول العربة 5125 ملم وعرضها 1915 ملم وحمولتها 725 كلغ وارتفاع هيكلها عن الأرض 210 ملم.

المصدر: سلاح روسيا

.