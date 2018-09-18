"واز" الروسية تطلق مبيعات سياراتها في إيطاليا

حصل مصنع "أوليانوفسك" التابع لشركة "واز" الروسية على ترخيص ببيع سيارت "واز بيك آب" الجديدة رباعية الدفع في إيطاليا.

ويقضي الترخيص ببيع دفعة محدودة من السيارات بداية، ومن ناحية أخرى، ثمة إمكانية لدخول سوق الاتحاد الأوروبي عن طريق سوق السيارات الإيطالية.

ويعني الحصول على ترخيص أوروبي ببيع السيارة أنه ليست هناك أية ملاحظات سجلت عليها، وأنها تتفق مع كل الشروط التقنية الأوروبية.

شركة واز

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ويعتزم مصنع"اوليانوفسك" أولا بيع ألف سيارة "بيك آب" من صناعته في السوق. وتزودت تلك السيارات بمحرك بنزين سعته 2.7 لتر، علما أن الخبراء الإيطاليين تعهدوا بتزويدها بأجهزة تمكّنها من العمل بالغاز المسال.

ويفترض أيضا توسيع العلاقات مع الوكلاء الإيطاليين كي لا تتكيف السوق الإيطالية على "واز بيك آب" فحسب، بل وعلى "واز باتريوت" و"واز بروفي".

فيما تعوّل إدارة المصنع على أن يمكنها الحصول على ترخيص أوروبي من بيع سياراتها رباعية الدفع في بلدان أوروبية أخرى بكميات غير محدودة.

المصدر: فيستي. رو