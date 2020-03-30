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"تي - 34" الأسطورية تدافع عن الساحل الفيتنامي

العلوم والتكنولوجيا

Sputnik Aleksandr Galperin
صورة أرشيفية
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أوكلت إلى دبابات " تي - 34- 85" الأسطورية الفيتنامية سوفيتية الصنع مهمة الدفاع عن الشاطئ الفيتنامي.

وقد أدخل الخبراء الفيتناميون تعديلات في تصميم الدبابة حيث حصلت على عناصر جديدة للجنزير استخدمت في الدبابات السوفيتية في خمسينيات القرن الماضي. وتم تطوير محركها بقوة 500 حصان وتزويدها بأجهزة لاسلكية وأجهزة رؤية ليلية حديثة.

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ويرى الخبراء أن نحو 50 دبابة مطورة من طراز "تي-34-85" لا تزال تخدم في الجيش الفيتنامي كدبابات ثابتة موضوعة على شاطي البحر في المواقع المستورة كي تكتشف أهدافا بحرية وتدمرها من مدفع عيار 85 ملم.

ويبلغ مدى عمل مدفع الدبابة 5200 متر. وهناك سلاح أسطوري آخر يخدم في الجيش الفيتنامي ويعود إلى الحرب الوطنية الوطنية العظمى ( 1941 – 1945) وهو رشاش عيار 12.7 ملم ( دوشكا) الذي استخدمه الفيتناميون بنجاح إبان الحرب الفيتنامية الأمريكية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ضد الأهداف البرية والجوية والبحرية ولا يزالون يعتمدونه إلى حد الآن.

ويبلغ مدى رمي رشاش "دوشكا" 3500 متر. وبمقدوره خرق دروع 15 – 20 ملم على مسافة 500 متر. أما سرعة الرمي فتبلغ 600 طلقة في الدقيقة.

ويتمتع رشاش "دوشكا" بشعبية هائلة على مدى عقود في بلدان الشرق الأوساط حيث يتم نصبه على ناقلات مدرعة مختلفة وحتى على رباعيات الدفع "تويوتا".

يذكر أن دبابة "تي -34" اعتبرت فعلا من أفضل دبابات الحرب العالمية الثانية وخاصة بعد تزويدها بمدفع عيار 85 ملم عام 1943.

المصدر: سلاح روسيا

 

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