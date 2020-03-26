آخر مرحلة لاختبار مكونات منظومة "إس – 500" الروسية

تمر مكونات منظومة "إس – 500" الروسية للصواريخ المضادة للجو بالمرحلة الختامية لاختبارها .

أعلن ذلك مدير عام مكتب المعدات الخاصة للتصاميم، فلاديمير دولبينكوف، في حديث أدلى به لمجلة "ناسيونالنايا أوبورونا" العسكرية الروسية.

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وقال إن خبراء المكتب أطلقوا على المنظومة الجديدة "تسمية"تريؤومفاتور – إم" (الظافر - إم).

وتنتهي الآن اختبارات منصة الإطلاق والرادار متعدد المهام والرادار بعيد المدى وأجهزة الصاروخ.

وكان نائب وزير الدفاع ، أليكسي كريفوروتشكو، قد أفاد في مقال نشره في مجلة "التكنولوجيات الاسلكية الإلكترونية" بأن منظومة "إس -500" أطلقت عام 2019 صواريخ تجريبية، ثم قال في حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" إن اختبار الصواريخ التي تستخدمها المنظومة ستنتهي عام 2020 . أما إنتاج المنظومة على دفعات فيخطط لبدئه بحلول عام 2025.

يذكر أن منظومة "إس – 500" ستحل محل منظومة "إس – 400" في القوات المسلحة الروسية. ويتوقع أن تستخدم في الجيش الروسي على مدى 25 عاما .

جدير بالذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أعلن مؤخرا أن إعداد الخبراء والضباط لمنظومة "إس – 500" يجري في الجيش الروسي منذ عام 2017.

المصدر: تاس