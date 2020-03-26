اكتشاف مواد فائقة التوصيل في النيازك، يجعل العلماء ينظرون بصورة مختلفة إلى نشوء الكواكب والعمليات الأخرى الجارية في المنظومة الشمسية.

وتفيد مجلة PNAS، بأن المواد فائقة التوصيل، هي مواد تتحول في درجات الحرارة المنحفضة إلى حالة فائقة التوصيل، وتصبح مقاومتها الكهربائية صفرا. أي يمكن أن يبقى التيار الكهربائي يمر فيها دون أن يفقد شيئا من شدته.

ولكن في أي درجة حرارة يحدث هذا؟ لمعظم المواد الفائقة التوصيل هي بضع درجات فوق الصفر المطلق. فالرصاص مثلا يصبح فائق التوصيل في درجة حرارة ناقص 266مئوية. والقصدير في درجة ناقص 269 مئوية.

وبالطبع، على الأرض يمكن الحصول على درجات الحرارة السلبية هذه في المختبرات فقط، في حين هي طبيعية في الفضاء. والمادة فائقة التوصيل التي تكون في مثل هذه الظروف يمكنها الاحتفاظ بالتيار الكهربائي وكذلك بالمجال المغناطيسي دون أي انخفاض في شدتهما.وهذا يثير اهتمام علماء الفلك.

أولا، تشهد النيازك الحديدية بوضوح على وجود مواد في الأجرام السماوية قادرة على المغنطة، لذلك يمكن للمجال المغناطيسي أن يؤثر في الكثير من العمليات الجارية بما فيها نشوء الكواكب.

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وثانيا، المنظومة الشمسية مملوءة بجسيمات مشحونة (وخاصة البروتونات والالكترونات ونوى الهيليوم) تحرف المجالات المغناطيسية مساراتها، ما يؤثر على عدد الجسيمات التي ستصل إلى هذه النقطة أو تلك في الفضاء.

ولكن لم تكن هناك إلى الآن أي براهين على وجود مواد فائقة التوصيل في الفضاء. كما نادرا ما نجد في الطبيعة الرصاص والقصدير بحالة نقية في الطبيعة، ناهيك عن سبائك أو مركبات معقدة فائقة التوصيل.

وقد شرع متخصصون من الولايات المتحدة في البحث عن مواد فائقة التوصيل في النيازك، حيث بدأوا نظريا بتحديد نوع الأجرام السماوية التي تضمن نجاح بحثهم. واستنادا إلى نتائج الدراسة النظرية درسوا 15 جرما سماويا، وعند تحليل اثنين منها ابتسم لهم الحظ. فقد اكتشفوا في نيزك ماندرابيل الحديدي الذي عثر عليه في أستراليا مواد فائقة التوصيل. لذلك يفترض العلماء أن هذا النيزك هو شظية من نواة كويكب ضخم، انصهرت أولا ومن ثم بردت تدريجيا وببطء.

وكذلك اكتشف العلماء مواد فائقة التوصيل في نيزك GRA 95205 الذي عثر عليه في القارة القطبية الجنوبية. ويحتمل أن يكون هذا النيزك قد تكون نتيجة اصطدام أجرام سماوية.

ويعتقد العلماء أن المواد فائقة التوصيل يمكن أن تكون موجودة في مختلف أنواع النيازك وأن العثور عليها ليست سوى مسألة وقت.

المصدر: فيستي. رو