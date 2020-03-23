 
مباشر

أسرع مقاتلة روسية تتزود بالوقود جوا (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

أسرع مقاتلة روسية تتزود بالوقود جوا (فيديو)
PAVEL LVOV
مقاتلة "ميغ-31" اللروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ni2z

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قدرات مقاتلات MiG-31BM على القيام بنماورات دقيقة للتزود بالوقود في الجو.

ويظهر في الفيديو كيف أقلعت طائرات من نوع MiG-31BM من أحد المطارات العسكرية الروسية للتوجه برفقة مقاتلات Su-24MR للتزود بالوقود جوا من طائرة Il-78 عسكرية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة تمكنت تلك الطائرات من تنفيذ مناورات دقيقة وتزودت بالوقود جوا على ارتفاع 6000 متر رغم تحليقها بسرعة وصلت إلى 500 كلم/سا.

إقرأ المزيد
هكذا تحمي طائرات
هكذا تحمي طائرات "ميغ" حدود روسيا (فيديو)

وتصنف مقاتلات MiG-31 كأسرع مقاتلات في الجيش الروسي، وأسرع الطائرات الحربية الاعتراضية في العالم.

ويبلغ طول هذه المقاتلات 21.62 متر، ويمكنها التحليق على ارتفاعات عالية تصل إلى 20600 متر، بسرعة تزيد عن 3000 كلم/ ساعة، مدعومة بزوج من محركات "دي-30 FB" النفاثة.

المصدر: tvc

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا