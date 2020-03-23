أسرع مقاتلة روسية تتزود بالوقود جوا (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قدرات مقاتلات MiG-31BM على القيام بنماورات دقيقة للتزود بالوقود في الجو.

ويظهر في الفيديو كيف أقلعت طائرات من نوع MiG-31BM من أحد المطارات العسكرية الروسية للتوجه برفقة مقاتلات Su-24MR للتزود بالوقود جوا من طائرة Il-78 عسكرية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة تمكنت تلك الطائرات من تنفيذ مناورات دقيقة وتزودت بالوقود جوا على ارتفاع 6000 متر رغم تحليقها بسرعة وصلت إلى 500 كلم/سا.

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وتصنف مقاتلات MiG-31 كأسرع مقاتلات في الجيش الروسي، وأسرع الطائرات الحربية الاعتراضية في العالم.

ويبلغ طول هذه المقاتلات 21.62 متر، ويمكنها التحليق على ارتفاعات عالية تصل إلى 20600 متر، بسرعة تزيد عن 3000 كلم/ ساعة، مدعومة بزوج من محركات "دي-30 FB" النفاثة.

المصدر: tvc