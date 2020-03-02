هكذا تحمي طائرات "ميغ" حدود روسيا (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر جانبا من تدريبات طائرات "ميغ-31" على حماية الحدود الجوية للبلاد.

وأظهر الفيديو كيف قامت طواقم من قوات الدفاع الجوي الروسي خلال التدريبات باكتشاف طائرة مضادة للغواصات من نوع IL-38 تمثل "طائرة لعدو افتراضي" بالانحراف عن مسارها ودخلت المجال الجوي الروسي، لتقوم القوات بالإيعاز لطاقم طائرة من نوع "ميغ-31" بالتوجه لاعتراضها.

وبعدها أقلعت مقاتلة "ميغ-31" اعتراضية من مطار "إليزوف" في مقاطعة كامتشاتكا الروسية ولاحقت طائرة العدو الافتراضي ونفذت مناورة جوية قربها واتصلت بطياريها لتغيير مسار طائرتهم، وعندما رفض طاقم الطائرة الأخرى الامتثال للطلب أرغمت المقاتلة "طائرة العدو الافتراضي" على تغيير مسارها واقتادتها لتهبط في أقرب مطار عسكري موجود في المنطقة.

إقرأ المزيد

تستخدم مقاتلات "ميغ-31 " الاعتراضية أو ما يطلق عليها الناتو اسم Foxhound لاعتراض الأهداف الجوية بعيدة المدى التي تعجز المقاتلات الاعتراضية التقليدية عن الوصول إليها.

ويمكن لهذه الطائرات العمل في أسراب جوية مع مقاتلات أخرى أو بشكل منفرد، وتساعدها على تحديد أهدافها رادارات شبكية متطورة يمكنها رصد مختلف الأهداف الجوية بدقة عالية وعلى مسافات بعيدة.

المصدر: زفيزدا