القوات الخاصة تتسلح برشاش "آكا-12" للجيل الجديد

تسلم لواء "تامبوف" الروسي للقوات الخاصة دفعة أولى من رشاشات "آكا-12" للجيل الجديد تضم 500 رشاش.

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي إن أفراد لواء القوات الخاصة يجرون حاليا تدريبات تكتيكية ونارية حيث يتم استيعاب خصوصيات السلاح الجديد والتدريب على تكتيك استخدامه في المعركة.

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وقال إن المميزات الرئيسية للرشاش الجديد تنحصر في سرعة ودقة الرمي الفائقتين. وذلك بفضل إدخال تعديلات في تصميم صندوق الماسورة وجهاز سحب الغازات.

ويمكن أن يركب في مقدمة المأسورة كاتم الصوت، كما يمكن أن تركب عليها لوحتا "بيكاتيني" اللتان تحملان أجهزة إضافية مثل جهاز التصويب الليزري. أما مخزن الرشاش الشفاف فيسمح برصد كمية الذخائر الباقية.

كما يسمح الرشاش كذلك بتركيب قاذف القنابل في أسفل الماسورة.

يذكر أن "آكا-12" هي بندقية أوتوماتيكية روسية حديثة عيار 5.45 ملم. ويتوقع أن تحل "آكا-12" محل بندقية "آكا-74" في الجيش الروسي.

وصمم رشاش "آكا-12" في إطار تحقيق مشروع "راتنيك -2" للبزات والتجهيزات العسكرية في القوات المسلحة الروسية.

المصدر: تاس ، سلاح روسيا