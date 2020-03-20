"منظومتا " إس -400" و" إسكندر" تشاركان في العرض العسكري في بطرسبورغ

سيشهد العرض العسكري الذي سيقام يوم 9 مايو المقبل بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية الكشف عن منظومات "إس – 400" للدفاع الجوي و"إسكندر" للصواريخ الهجومية.

صرح بذلك ناطق باسم المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي.

وقال الناطق إن العدد الإجمالي للنماذج الحديثة من الأسلحة والمعدات الحربية الروسية التي ستسير في ساحة دفورتسوفايا بالعاصمة الشمالية الروسية بلغ 110 نماذج.

وأعلن قائد المنطقة العسكرية الغربية الفريق أول، ألكسندر جورافليوف، أن دبابة "تي – 34" السوفيتية بصفتها رمزا للحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) ستسير في مقدمة رتل المعدات الحربية للعرض العسكري وأضاف أن بروفات العرض قد بدأت في ضواحي بطرسبورغ.

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وستتضمن مسيرة الأسلحة والمعدات الحربية التابعة للعرض العسكري إلى جانب "إس -400" و"إسكندر" راجمات الصواريخ "تورنادو"، ناقلات الأفراد المدرعة "بي تي إر – 82 آ"، مدرعات "تيغر"، دبابات "تي 72 – بي 3" المطورة، المدافع الحديثة من مختلف أنواعها وغيرها من نماذج الأسلحة والمعدات الحربية.

ويشارك في العرض العسكري 4.8 ألف شخص من الجنود والضباط وطلاب الكليات الحربية والبحرية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا.