وسط أزمة Covid-19.. هل نحن في خطر من الاستماع بكثرة للخبراء؟

حذرا علماء وسياسيون من وقوع كوارث وشيكة، بما في ذلك مرض جنون البقر والسارس وإنفلونزا الطيور، وارتكبوا الكثير من الأخطاء.

ولعقود من الزمن، حذرنا العلماء من "المرض الكبير"، وهو جائحة كبيرة على نطاق "الإنفلونزا الإسبانية"، في الفترة بين 1918-1919. وعند تفشي "السارس" في عام 2003، قيل لنا إنه سيكون وباء كبيرا، أو ربما يكون "الوباء الكبير"، وهو تفشي إنفلونزا الطيور H5N1 في عام 2005. ولكن اتضح أن جميعها أحداث بسيطة نسبيا.

وفي المملكة المتحدة، انتشرت قصص مقلقة عن كيف أن البديل –CJD، "الشكل البشري لمرض جنون البقر"، الذي أُبلغ عنه لأول مرة في عام 1995، سيقتل مئات الآلاف من الناس. ومن وقت لآخر، انتشرت تقارير متجددة عن أن "قنبلة زمنية" vCJD على وشك الانطلاق. وفي الواقع، لم يكن هناك سوى 178 حالة وفاة فقط، واثنين فقط منذ عام 2011.

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وأدت كل هذه المبالغات إلى قدر كبير من السخرية، من نصائح الصحة العامة. ومرارا وتكرارا، اتضح أن المزاعم الوحشية بالكارثة زائفة. ولا عجب من ردة فعل العديد من الناس على فيروس كورونا الجديد، "ها هنا نبدأ مرة أخرى". وفي المملكة المتحدة، عززت الحكومة نصائحها هذا الأسبوع للمسنين، لعزل أنفسهم خلال الأسابيع الـ12 المقبلة، مع تجنب الحانات والنوادي والمطاعم. ولكن هذا الأمر واجه السخرية من قبل البعض، انعكست من خلال ردود الفعل على تفشي المرض في مكان آخر.

وفي الولايات المتحدة، وفقا لاستطلاع حديث، يعتقد 40% فقط من الجمهوريين، أن فيروس كورونا يمثل "تهديدا حقيقيا"، مقارنة بـ76% من الديمقراطيين.

والآن، بعد مرور ما يقرب من شهرين على انتشار الوباء، يمكننا أن نرى بوضوح أن هذا المرض من المحتمل أن يكون أكثر فتكا من تلك الأمراض المتفشية السابقة. ويبدو أنه يقتل نحو 1% من أولئك الذين يصابون به، على الرغم من وجود درجة عالية من عدم اليقين بشأن ذلك. وقد يكون أكثر أو أقل فتكا، ولا نعرف حتى الآن. ويعد مرض كورونا قاتلا بشكل خاص بالنسبة لكبار السن، أو أولئك الذين يعانون من حالات صحية كامنة. كما أن عدد الحالات التي تتطلب عناية مركزة يفوق بكثير قدرة مرافق العناية المركزة. وليس لدينا فكرة عن عدد الأشخاص، الذين أصيبوا به بدون أعراض، أو مع ظهور أعراض خفيفة فقط. ولكن طالما أن هناك العديد من الأشخاص المصابين بالعدوى، ولكن بشكل جيد، فإن المرض سينتشر بسرعة في الظروف العادية.

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ولكن هذا لا يعني أننا يجب أن نعلق شكوكنا. على سبيل المثال، تعتمد حكومة المملكة المتحدة بشكل كبير على العلوم السلوكية، ما يشير إلى أن رغبة الناس في اتباع القواعد واللوائح الصارمة محدودة بالوقت، لذلك يجب القيام بأي إجراءات في "الوقت المناسب". ولكن العلم السلوكي يعاني من مشاكل النسخ المتماثل، حيث لا يمكن للباحثين الآخرين تكرار دراسة واحدة تقدم رؤى مماثلة.

ونفذت السلطات في الصين وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا عمليات حظر صارمة على الحركة العامة والنشاط الاقتصادي. ما الضرر الذي تسببه هذه السياسات، من الناحيتين الشخصية والاقتصادية؟، هل ستفوق فوائد عمليات الإغلاق هذا الضرر أو هل ستلحق ضررا أكثر من النفع؟، على سبيل المثال، في حين أن القليل من الأشخاص قد يصابون عندما يكون هناك تأمين، فماذا يحدث عندما تكون الحركة الأكثر حرية ممكنة مرة أخرى؟. وإذا كانت عملية تفكك المجتمع وإعادة تنظيمه مدفوعة بمتطلبات الخبراء، فيجب أن نواصل مطالبة السياسيين والخبراء بتبرير أنفسهم.

ويجب أن نتأكد من أن الشك لا ينتقل إلى السخرية. علينا أن نثق، إلى حد كبير، في أن أولئك الذين يديرون مجتمعاتنا يتصرفون بحسن نية، ويواجهون مرضا مميتا في ظروف تتسم بقدر كبير من عدم اليقين. وعندما تنهار الأعمال التجارية ويعاني الأفراد من الوحدة والعزلة أو ما هو أسوأ، يجب أن نستمر في طرح الأسئلة.

المصدر: RT