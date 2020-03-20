"مكنسة مقاتلة " سوفيتية تنصب في عربة برمائية أمريكية الصنع

تستخدم منظومة الرشاشات الرباعية سوفيتية الصنع المضادة للطائرات "زي بو أو-4" بعيار 14.5 ملم على نطاق واسع في بلدان العالم المختلفة، وذلك على الرغم أن إنتاجها بدأ منذ 70 عاما.

الآن تنصب تلك المنظومة، التي يطلق عليه تسمية "المكنسة المقاتلة"، في العربات البرمائية، أمريكية الصنع، التي يستخدمها حاليا الجيش الصومالي.

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وتشكل رشاشات "فلاديميروف" بصفتها أقوى الرشاشات في العالم أساسا لهذه المنظومة، حيث تبلغ سرعة رميها 1200 طلقة في الدقيقة، ومسافة الرمي 2000 متر. أما السرعة الابتدائية للرصاصة فتبلغ 1000 متر في الثانية.

وتخترق ذخائر الرشاش دروعا بسماكة 50 ملم على مدى 500 متر، ما يمكنه من تدمير الدبابات الخفيفة وعربات "بي إم بي".

يمكن أن ينصب مثل هذا الرشاش الرباعي على عربات بيكاب بمختلف أنواعها وشاحنات "غاز" و ناقلات الأفراد المدرعة من طراز "بي تي إر -50"، "بي تي إر -60 " وغيرها.

وقد نصب الرشاش الرباعي السوفيتي الصنع مؤخرا في العربة البرمائية أمريكية الصنع من طراز Oshkosh FMTV 4x4. وتستخدم تلك العربة المدرعة في الجيش الصومالي الذي يقاتل الإرهابيين.

المصدر" روسيسكايا غازيتا