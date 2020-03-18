الكشف عن منظومة "بال" الصاروخية الساحلية لأول مرة في العرض العسكري

ستعرض منظومة "بال" الساحلية الروسية للصواريخ المضادة للسفن لأول مرة في العرض العسكري الذي سيقام يوم 9 مايو في الساحة الحمراء.

وقد وصلت المنظومات إلى ميدان "ألابينو" التدريبي في ضواحي موسكو للمشاركة في البروفات التي تجري هناك تحضيرا للعرض العسكري.

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وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن الساحة الحمراء ستشهد يوم 9 مايو المقبل سير 6 عربات من منظومة "بال" الصاروخية الساحلية، بما فيها مراكز القيادة ذاتية الحركة ومنصات الإطلاق الحاملة للصواريخ المضادة للسفن وعربات نقل الصواريخ.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن ناطق باسم وزارة الدفاع قوله إن العدد الإجمالي للمعدات الحربية المشاركة في العرض العسكري الذي سيقام في الساحة الحمراء بمناسبة الاحتفال بعيد النصر على ألمانيا النازية بلغ 225 قطعة. ومنها 20 نموذجا حديثا للمعدات الحربية.

وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" قد أفادت في وقت سابق بأن النماذج المطورة من منظومة "بال" الساحلية للصواريخ المضادة للسفن من طراز "خا – 35" و"خا – 35 أو" قد دخلت في حوزة أسطول المحيط الهادئ الروسي والأسطول الشمالي وأسطول قزوين.

المصدر: روسيسكايا غازيتا