شاهد قدرات منظومة "باستيون" الروسية على إصابة أهدافها

نشرت قناة "زفيزدا" مؤخرا بعض الفيديوهات التي أظهرت فيها قدرات منظومات "باستيون" الصاروخية الروسية للدفاع الساحلي، وإمكانيات صواريخها على إصابة مختلف أنواع الأهداف بدقة.

وتسعى العديد من الدول اليوم لامتلاك النسخ الجديدة من "باستيون" كونها تعتبر من بين أكثر المنظومات الصاروخية المخصصة للدفاع البحري فاعلية.

وبإمكان المنظومة الواحدة منها حماية 600 كلم من السواحل، وتأمين مساحة بحرية قدرها 100 ألف كلم مربع، وتشمل بطارياتها 18 عربة قادرة على إطلاق 36 صاروخا، للاشتباك مع 24 هدفا.

ومنذ تطوير هذه المنظومة في ثمانينيات القرن الماضي قامت روسيا بإدخال الكثير من التعديلات عليها، وزودتها بصواريخ أسرع من الصوت من نوع "ياخونت" و"أونيكس"، وقدرة على إطلاق الصواريخ بشكل عمودي ليتحول الصاروخ بعد الإطلاق بسرعة إلى الوضع الأفقي ويمتلك بذلك قدرا عاليا من المناورة والتخفي عن الرادارات.

المصدر: زفيزدا