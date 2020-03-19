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روسيا تطيل عمر غواصاتها القديمة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطيل عمر غواصاتها القديمة
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صورة أرشيفية
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تعود في أبريل المقبل إلى الخدمة في البحرية الروسية غواصة "فيبر" النووية التابعة للأسطول الشمالي الروسي.

وقال قائد البحرية الروسية ، نيقولاي يفمينوف، في حديث أدلى به لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية " لا يحق لنا أن نودع الغواصات التي لا تزال تتصف بمتانة وفاعلية أدائها، بما في ذلك الغواصات النووية التابعة لمشاريع "667" و"971" و949" وسنعمل على إصلاحها  وتطويرها وتحديثها".

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وأعاد ، نيقولاي يفمينوف، إلى الأذهان أن "فيبر" هي غواصة ضاربة من الجيل الخامس من مشروع "971" تتميز بالتخفي عن الرادارات الصوتية المعادية. وتخصص لمكافحة الغواصات والسفن الحربية وكذلك حماية السفن الصديقة الحاملة للصواريخ.

وقال إن هناك غواصات "براتسك" و"فولك" وليوبارد" و"سامارا" التي تنتمي إلى المشروع نفسه وسيتم تطويرها كذلك حيث ستتزود بصواريخ "كاليبر" المجنحة الحديثة.

أما الغواصات النووية من مشروع "949" التي يبلغ طولها 154 مترا فكانت مخصصة سابقا لمكافحة حاملات الطائرات. لذلك تم تزويدها ب24 صاروخا مجنحا ثقيلا من طراز "غرانيت". وتقضي عملية تحديثها بتسليحها بصواريخ "كاليبر" المجنحة و"تسيركون" فرط الصوتية  لتي سيبلغ عددها 72 صاروخا أخف وزنا .

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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