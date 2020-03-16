اكتشاف زيف 16 جزءا من مخطوطات البحر الميت

كشفت أبحاث جديدة أن مجموعة كاملة من أجزاء مخطوطات البحر الميت المعروضة في واشنطن، هي في الواقع مزورة.

وأكد باحثون مستقلون أن جميع الأجزاء الـ16 من مخطوطات البحر الميت في متحف الكتاب المقدس في العاصمة واشنطن مزورة، وخدعت جامعي التحف وبعض علماء الكتاب المقدس، والمتحف الذي كان يحتوي على المخطوطات المعروضة.

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وقال الرئيس التنفيذي للمتحف، هاري هارغريف، يوم الجمعة في إعلان عن اكتشاف هذا التزوير: "إننا ضحايا التحريف، ضحايا الاحتيال."

وكانت القطع البنية المتفتتة من بين المعروضات الأكثر قيمة في المتحف. وبعضها وُصفت بأنها مخطوطات من أقدم النسخ المعروفة الباقية من الكتاب المقدس العبري.

إلا أن التحليل المجهري للمخطوطات كشف أنه وقع إنشاء التزييف من جلد قديم، ولكن وقع تطبيق الحبر في العصر الحديث.

ويقول موقع "ناشيونال جيوغرافيك" إن أكثر من 200 صفحة كُتبت من قبل باحثين من مؤسسة Art Fraud Insights، تقر بأن المخطوطات مزيفة. وعلى الرغم من أنها مطبوعة على الأرجح على جلد قديم، لكنها في الواقع، تحمل عددا من الاختلافات الصارخة مقارنة بأكثر من 100 ألف جزء حقيقي من النص القديم.

ويشير فريق بقيادة محققة الاحتيال الفني، كوليت لول، إلى أن التزييف وقع باستخدام جلد من الصنادل الجلدية القديمة التي عثر عليها خلال العصر الروماني، موضحين أنه يبدو أن المنتجات المزيفة وقع نقعها في محلول بلون الكهرمان يُعتقد أنه نوع من غراء جلد الحيوان الذي ينظف الجلد ويجعله يبدو مشابها من الناحية الجمالية للإصدارات الحقيقية.

The Museum of the Bible houses 16 purported Dead Sea Scroll fragments. A new scientific investigation funded by the Museum of the Bible has confirmed—in a report spanning more than 200 pages—that all of the fragments are modern forgeries. https://t.co/BpJAB4d9ta — National Geographic Magazine (@NatGeoMag) March 13, 2020

On Friday, independent researchers funded by the Museum of the Bible announced that all 16 of the museum’s Dead Sea Scroll fragments are modern forgeries that duped outside collectors, the museum’s founder, and some of the world’s leading biblical scholars https://t.co/mLRmMEENpq — Marina Amaral (@marinamaral2) March 13, 2020

وفي حين أن التقرير لا يسلط الضوء كثيرا على المصدر المزيف، إلا أنه يلقي بظلال الشك على فئة كاملة من مخطوطات البحر الميت التي ظهرت بعد عام 2002.

How forgers fooled the Bible museum with fake Dead Sea Scroll fragments pic.twitter.com/lqY9UcTnw4 — Ana Love Runts (@anarunts) March 16, 2020

ولم يقع تحديد أصول المخطوطات أبدا، لكن العلماء شككوا منذ فترة طويلة في أصالتها، ويقول المتحف إنه يخطط لإعادة تنظيم معرضه لإظهار كيف ثبت أن المخطوطات مزورة ويعيد تقييم أصل القطع الأثرية الأخرى في مجموعته.

المصدر: ديلي ميل