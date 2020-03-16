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مصدر أمني روسي: السفن الأمريكية عاجزة عن التجسس في منطقة القرم

العلوم والتكنولوجيا

مصدر أمني روسي: السفن الأمريكية عاجزة عن التجسس في منطقة القرم
Sputnik Denis Petrov
صورة أرشيفية
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تجد السفن الأمريكية المقتربة من الحدود الروسية في البحر الأسود نفسها عاجزة عن استطلاع المنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم.

أعلن ذلك مصدر في أجهزة الأمن الروسية في المنطقة خلال حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

ووصف المصدر الاستطلاعات التي تقوم بها السفن التابعة لحلف الناتو بأنها محاولة  للتوغل إلى الشبكات والاتصالات الرقمية الروسية.

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وأوضح قائلا إن وسائل الحرب الإلكترونية الروسية الحديثة تختبر قدراتها على السفن الأمريكية المقتربة من شبه جزيرة القرم، ما يرغمها على الاستدارة والهروب.

وأوضح أن أجهزة الحرب الإلكترونية الروسية لا تؤثر على جاهزية أجهزة التجسس التي تشغلها تلك السفن بالقرب من الحدود البحرية الروسية فحسب بل وتعطل أجهزة الملاحة البحرية وتجعلها تعطي إحداثيات كاذبة تضلل طواقم السفن.

يذكر أن سفن حلف الناتو زادت في الآونة الأخيرة من كثافة عملها التجسسي بالقرب من الحدود البحرية الروسية وذلك في إطار برنامج زعمها بمكافحة الخطر الروسي.

وإضافة إلى ذلك فإن النشاط الجوي لقوات حلف الناتو ازداد كذلك في المنطقة حيث سجلت أكثر من مرة طلعات التجسس الجوية للطائرات والدرونات التابعة للناتو في منطقة القرم وإقليم كراسنودار بجنوب روسيا، فضلا عن منطقة بحر البلطيق وبالقرب من القاعدتين الروسيتين في سوريا.

المصدر: نوفوستي

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