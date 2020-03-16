علماء الفيروسات يحققون اكتشافا واعدا

اكتشف علماء جامعة أوتريخت ومركز أيرازموس الطبي في هولندا، أنه بالإمكان استخدام الأجسام المضادة في مكافحة فيروس كورونا.

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وتشير صحيفة Dutch News إلى أن بيريند يان بوش رئيس الفريق العلمي قال، لا أريد أن أعطي آمالا كاذبة، ولكن الاكتشاف واعد جدا.

وتفيد الصحيفة، بأن خبراء الفيروسات المشتركين في هذه الدراسة، يعتقدون أن هذه الطريقة في علاج العدوى التي يسببها فيروس كورونا COVID-19 المستجد يمكن أن تبتكر أسرع من ابتكار لقاح مضاد لهذا الفيروس. مع العلم أن تكلفة طريقة العلاج المقترحة أعلى من تكلفة ابتكار اللقاح.

وتنتظر نتائج هذه الدراسة حاليا تقييم الزملاء، حيث بعدها ستنشر كاملة في مجلة Nature. ويحاول المبتكرون الحصول على دعم شركات إنتاج الأدوية القادرة على ابتكار هذه الأجسام المضادة بكميات كبيرة كدواء.

كما ويجب إجراء اختبارات جديدة لتحديد سمية هذه الأجسام المضادة، حيث يعتزم الخبراء استخدام نتائج طريقتهم المبتكرة في وضع اختبار لعدوى فيروس كورونا.

ويقول البروفيسور فرانك غروسفيلد من مركز أيرزاموس الطبي، "في جميع الأحوال الوقاية خير من العلاج، لذلك، فإن الحل الحقيقي هو ابتكار لقاح، وهذا ما يقوم به علماء آخرون. ومع ذلك ، فإن ابتكار اللقاح قد يستغرق عامين. أما إذا اجتاز الدواء الذي ابتكرناه الاختبارات بنجاح، فسيكون في متناول الجميع قريبا. على الرغم من أن تكلفة تصنيعه مرتفعة جدا".

المصدر: فيستي. رو