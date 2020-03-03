روسيا تصمم مدرعة جديدة للشرطة

يعمل المهندسون الروس على تصميم وتصنيع مدرعة جديدة للشرطة المحلية.

أعلن ذلك مدير عام الشركة الصناعية العسكرية الروسية المصنعة للمعدات الحربية، ألكسندر كراسنوفيتسكي، الذي قال إن مهندسي الشركة أخذوا بالحسبان عند تصميمهم لعربة الشرطة الجديدة تجربة تصنيع عربة " أتليت" المدرعة واختبارها ميدانيا، مضيفا أن الكشف عن مدرعة الشرطة الجديدة سيتم في "منتدى الجيش – 2020".

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وأوضح أن المدرعة ستحمل تسمية "في بي كا -23136". واستخدمت عند تصميمها أجزاء مقتبسة من عربة "أتليت" المدرعة. ولم يستبعد تصدير المركبة إلى خارج روسيا.

فيما أعاد كراسوفيتسكي إلى الأذهان أن اختبار نموذجين من مدرعة "أتليت" التي شكلت أساسا لمدرعة الشرطة قد انتهت العام الجاري.

يذكر أن مدرعة "أتليت" المدولبة تخصص لنقل الأفراد والحمولة.

وتختلف المدرعة عن عربة "تيغر" (النمر) المدرعة الروسية للجيل السابق بحمولتها التي ازدادت وبلغت 1600 كيلوغرام وقدرتها على مقاومة الألغام ومحركها الذي ينتج قوة 240 حصانا ومكيفها الحديث. وبمقدور "أتليت" نقل 8 أفراد مسلحين، إضافة إلى أفراد طاقمها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا