اكتشاف أول بروتين غير أرضي

عثر علماء جامعة هارفارد الأمريكية بالتعاون مع باحثين من شركة PLEX Corporation и Bruker Scientific LLC لأول مرة على بروتين في نيزك، وهذا يعني اكتشاف أول بروتين من أصل غير أرضي.

ويفيد موقع arXiv.org، بأن البروتينات هي إحدى "مواد البناء" الأساسية لبناء الخلايا الحية وهي المحفز الرئيسي لمختلف التفاعلات الكيميائية الحيوية. وجزئية البروتين هي سلسلة طويلة من حلقات 20 حمض أميني تشارك في بنائها.

وقد سبق أن عثر العلماء سابقا على الأحماض الأمينية في النيازك، ولكنهم لم يعثروا على جزئيات بروتين كاملة. ومؤخرا درس العلماء وحللوا عينات من النيزك Acfer 086 الذي عثر عليه في الجزائر عام 1990، حيث اكتشف الباحثون فيه الأحماض الأمينية.

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ولكن في هذه المرة استخدم الباحثون طريقة تحليل أكثر حساسية من الطرق السابقة، ما سمح لهم بالنتيجة باكتشاف أحماض أمينية في جزيئة كتلتها 2320 وحدة ذرية. وهذا بموجب المعايير البيولوجية رقم متواضع ولكنه يكفي لاعتبار المادة بروتينا من أصل غير أرضي. وقد أطلق الباحثون على هذه المادة الجديدة اسم هيموليثين.

وبما أنه يحتوي على ذرات الحديد والليثيوم والحمض الأميني غليسين الذي ترتبط به ذرات الأكسجين. فقد اعتبره الباحثون من أصل غير أرضي، لأن نسبة نظائر الهيدروجين الموجودة فيه ليست من سمات كوكبنا تمامًا، ولكنها موجودة في مادة المذنبات. وهذا لا يعني وجود حياة خارج الأرض. بل يمكن أن يؤكد النظرية التي تفيد بأن مثل هذه المواد نقلتها النيازك إلى الأرض وساعدت في ظهور الحياة عليها.

المصدر: فيستي. رو