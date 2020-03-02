فيتنام تزود رباعيات الدفع الروسية برشاشات ومدافع

تتمتع رباعية الدفع الخفيفة السوفيتية والروسية الصنع من طراز "واز" بشعبية فائقة لدى العسكريين الفيتناميين لبساطة استخدامها.

لذلك شاركت تلك العربات في الحرب الفيتنامية الأمريكية في سبعينيات القرن الماضي.

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وتخدم حاليا في الجيش الفيتنامي نماذج حديثة من رباعية الدفع "واز" وهي "واز -315126".

واختبر الجيش الفيتنامي رباعيات الدفع هذه في التدريبات العسكرية حيث نصب الخبراء الفيتناميون علي منصاتها رشاشات ثقيلة ومدافع "تيب 82 " عديمة الارتداد التي تسلمتها فيتنام في سبعينيات القرن الماضي من الصين الشعبية.

فيما يتعلق بالرشاش الثقيل فإنه عبارة عن نموذج مطور من رشاش "دوشكا" الأسطوري بعيار 12.7 ملم الذي سبق أن استخدمه الجيش السوفيتي إبان الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) وفي الحروب والنزاعات العسكرية الأخرى للقرن العشرين.

وكانت الغاية منها مكافحة الأهداف الجوية وخاصة الطائرات التكتيكية والمروحيات بمختلف أنواعها. كما استخدم هذا الرشاش الأسطوري لتدمير المدرعات الخفيفة وعربات "بي إم بي".

أما مدفع "تيب 82" فإنه عبارة عن نموذج مطور لمدفع "بي – 10" سوفيتي الصنع القادر على إطلاق النيران من مسافة 4400 متر بسرعة الرمي 6 قذائف في الدقيقة.

ويتوقع أن تستخدم عربات "واز - 315126" المحدثة في الجيش الفيتنامي لتنفيذ مهام الاستطلاع وإسناد وحدات المشاة بالنيران.

المصدر: روسيسكايا غازيتا