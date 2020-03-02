"صياد الليل " يتفوق على "أباتشي"

اهتمت وسائل الإعلام الأمريكية بإمكانيات جديدة يمنحها صاروخ جو – جو روسي الصنع الذي تزودت به مروحية "صياد الليل" (مي - 28 إم) الروسية.

وقالت صحيفة Interest The Natonal إن هذه الصواريخ قادرة على تدمير حتى طائرات الجيل الخامس مثل "إف – 35" و" إف – 22".

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مع ذلك فإن الصحيفة لفتت إلى أن صاروخ " إر – 74 إم" الروسي قصير المدى يضمن تقدم "صياد الليل" على مروحيات "أباتشي" الأمريكية الضاربة عند استخدامه من مسافة قصيرة حيث تفاجئ المروحيات الأمريكية بضربات جوية فتاكة وهي تختفي خلف تضاريس الأرض.

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ووصفت الصحيفة تلك الصواريخ الروسية بأنها قاتلة لـ "أباتشي" الأمريكية.

يذكر أن مي – 28 إن إم" هي نموذج مطور من سابقتها "مي – 28" التي حلت بدورها محل مروحية "مي – 24" (الدبابة الطائرة) في الجيش الروسي.

أما صاروخ "آ إر – 74 إم" فهو نموذج مطور لصاروخ "إر – 73" سوفيتي الصنع. وتم تزويده برأس موجهة يصعب تضليلها بمناورات سريعة أو بتشويش إلكتروني. وبلغ مدى عمل الصاروخ 40 كيلومترا. ويعتبر، حسب الصحيفة، سلاحا خطيرا جدا في معركة المسافات القصيرة.

جدير بالذكر أن الجيش الأمريكي حاول في تسعينيات القرن الماضي تزويد مروحياته "كايوفا" بصواريخ "ستينغر" جو - جو قصيرة المدى. لكنها أصبحت أقل فاعلية في المعركة الجوية من صواريخ "إر – 74" الروسية. واتخذ آنذاك قرار بتسليح المروحيات الأمريكية بمدفع عيار 30 ملم.

المصدر "روسيسكايا غازيتا