الإمارات تستخدم "درونات" في الزراعة

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، عن مشروع زراعي باستخدام "درونات" مؤكدة أنها نثرت 6 ملايين بذرة لأشجار "السمر" و"الغاف" المحلية، في 25 موقع مختار.

ونفذت الوزارة المشروع بالتعاون مع شركة "نيكاي" الإمارات، وشركة "فالكون آب درونز"، ورجلي الأعمال الإماراتيين سالم القايدي وعبدالله الحاي، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف نثر ملايين من بذور الأشجار المحلية عبر الطائرات المسيرة في مناطق منتقاة على مستوى الدولة.

“البيئة الإماراتية” تنفذ مشروع الزراعة المحلية باستخدام الطائرات بدون طيار على 25 موقعاً في الدولة https://t.co/NuYY2FX9bYpic.twitter.com/I2pNtwPROn — اخبار الامارات UAE NEWS (@newsemaratyah) February 25, 2020

وقال وزير التغير المناخي والبيئة، ثاني بن أحمد الزيودي: "مشروع الزراعة المحلية باستخدام الدرونز يأتي ضمن التوجه المستقبلي للوزارة لتعزيز الاعتماد على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في الوصول لحلول وإطلاق مبادرات ومشاريع من دورها تحقيق الاستدامة على مستوى المجالات البيئية كافة".

وأشار الزيودي، إلى أنه سيتم تنفيذ العديد من الجولات الاستطلاعية لمراقبة عمليات الاستنبات بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، كما وضعت الوزارة خطة تطوير مستقبلية للمشروع تستهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا في الزراعة وتوسيع رقعتها.

معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، يتحدث عن أهم بنود مشروع الزراعة المحليه باستخدام طائرات بدون طيار وأهمية استغلال القدرات المحليه في تطوير هذا المشروع.#الرؤية_بلا_حدودpic.twitter.com/EzFFIltPYv — الرؤية - الإمارات (@alroeya_uae) February 25, 2020

وبدأت الوزارة في استخدام تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في العام 2018، عبر مشروع المسح الجوي للمناطق الزراعية في الدولة والذي اعتمد على استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمسح الجوي للمناطق الزراعية، بهدف رصد بياناتها ومعلوماتها بشكل تفصيلي دقيق، على مستوى دبي والإمارات الشمالية.

وشملت البيانات مجموعة من المؤشرات الرئيسية مثل المباني، والزراعات المحمية، والأشجار المثمرة، وأشجار الظل والزينة، والمساحات المزروعة، والمزارع، والحيوانات، والبنية المائية.

المصدر: الإمارات اليوم