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الإمارات تستخدم "درونات" في الزراعة

العلوم والتكنولوجيا

الإمارات تستخدم
طائرة بدون طيار الإمارات - أرشيف
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كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، عن مشروع زراعي باستخدام "درونات" مؤكدة أنها نثرت 6 ملايين بذرة لأشجار "السمر" و"الغاف" المحلية، في 25 موقع مختار.

ونفذت الوزارة المشروع بالتعاون مع شركة "نيكاي" الإمارات، وشركة "فالكون آب درونز"، ورجلي الأعمال الإماراتيين سالم القايدي وعبدالله الحاي، مشيرة إلى أن المشروع يستهدف نثر ملايين من بذور الأشجار المحلية عبر الطائرات المسيرة في مناطق منتقاة على مستوى الدولة.

وقال وزير التغير المناخي والبيئة، ثاني بن أحمد الزيودي: "مشروع الزراعة المحلية باستخدام الدرونز يأتي ضمن التوجه المستقبلي للوزارة لتعزيز الاعتماد على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في الوصول لحلول وإطلاق مبادرات ومشاريع من دورها تحقيق الاستدامة على مستوى المجالات البيئية كافة".

وأشار الزيودي، إلى أنه سيتم تنفيذ العديد من الجولات الاستطلاعية لمراقبة عمليات الاستنبات بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، كما وضعت الوزارة خطة تطوير مستقبلية للمشروع تستهدف تعزيز استخدام التكنولوجيا في الزراعة وتوسيع رقعتها.

وبدأت الوزارة في استخدام تكنولوجيا الطائرات بدون طيار في العام 2018، عبر مشروع المسح الجوي للمناطق الزراعية في الدولة والذي اعتمد على استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد والمسح الجوي للمناطق الزراعية، بهدف رصد بياناتها ومعلوماتها بشكل تفصيلي دقيق، على مستوى دبي والإمارات الشمالية.

وشملت البيانات مجموعة من المؤشرات الرئيسية مثل المباني، والزراعات المحمية، والأشجار المثمرة، وأشجار الظل والزينة، والمساحات المزروعة، والمزارع، والحيوانات، والبنية المائية.

المصدر: الإمارات اليوم

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