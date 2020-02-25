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ثلوج دموية في القطب الجنوبي

العلوم والتكنولوجيا

ثلوج دموية في القطب الجنوبي
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ثلوج دموية في القطب الجنوبي
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تشكلت مجموعة من الثلوج الحمراء على محطة "فيرنادسكي" الأكاديمية القطبية الأوكرانية في القطب الجنوبي، وفقا لصفحة وزارة التعليم والعلوم الأوكرانية على موقع "فيسبوك".

وشرحت الصفحة أن السبب في ظهور اللون الأحمر، هو الطحالب المجهرية، المسماة بـ Chlamydomonas nivalis، أو الكلاميدوموناس الثلجي، وهي نوع من الطحالب   الخضراء وحيدة الخلية. وعندما يتحسن الطقس، تبدأ الجراثيم في النمو، والآن في القارة الجنوبية، يحل فصل الصيف. وبالإضافة إلى الصبغة الخضراء لهذا النوع من الطحالب، تحتوي خلايا الطحالب على طبقة كاروتين حمراء، وهو الذي يتسبب في بقع الثلج الحمراء.

ووفقا لصفحة وزارة التعليم والعلوم الأوكرانية، فإنه بسبب لون التوت الأحمر، يعكس الثلج كمية أقل من أشعة الشمس، ويذوب بشكل أسرع. ونتيجة لذلك يتشكل المزيد من الطحالب الساطعة، ويمكن ملاحظة ظواهر مماثلة في القطب الشمالي، وكذلك في جبال الألب.

المصدر: نوفوستي

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