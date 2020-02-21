البيرو...عرض مخطوطات عن تاريخ الإنكا سرقت قبل 140 سنة

عرضت المكتبة الوطنية في البيرو مخطوطات فريدة عن تاريخ إمبراطورية الإنكا، كانت قد سرقت أيام حرب المحيط الهادئ الثانية قبل 140 سنة.

وكانت هذه الوثائق التي عنوانها "ذكريات عن مملكة البيرو والبحث في تاريخ الإنكا" قد كتبها عام 1838 خوستو أبو ساوارا إنكا، آخر أحفاد حكام إمبراطورية الإنكا.

ويشير بيان المكتبة، إلى أنه "من الصعب تقدير قيمة هذه المخطوطات. لأن ساوارا إنكا، كان أحد كبار الباحثين في القرن التاسع عشر، وكانت أعماله مكرسة لإنقاذ مخلفات الإنكيين. واستنادا لدراسته لوثائق تلك الفترة المنقرضة، تمكن من تحديد جذور حضارة البيرو لغاية الاحتلال الإسباني".

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وكانت هذه المخطوطات قد سرقت مع وثائق مهمة أخرى من المكتبة الوطنية خلال أعوام 1881-1883 ، عندما كانت ليما عاصة البيرو تحت سيطرة القوات التشيلية. وبعد ذلك أعادت السلطات التشيلية حوالي 4.5 ألف مجلد إلى أصحابها، باستثناء هذه المخطوطات، التي كانت بحوزة هواة جمع الوثائق التاريخية في البرازيل.

وقد تمكن الدبلوماسيون من إعادتها إلى البيرو في نوفمبر عام 2019.

المصدر: نوفوستي