كشف لغز مدينة امبراطورية الإنكا المفقودة

كشف علماء جامعة "ريو غراندي دو سول" الفدرالية في البرازيل سر بناء مدينة ماتشو-بيكتشو على ارتفاع أكثر من كيلومترين فوق سطح البحر.

واتضح للباحثين أن هذا المكان مصدر مهم لمواد البناء، حيث استند علماء الآثار إلى الصور الفضائية ونتائج الدراسات الحقلية في رسم خارطة التصدعات الجيولوجية تحت مدينة ماتشو-بيكتشو، التي يصل طول بعضها إلى 175 كيلومتر، ممتدة من الشمال الشرقي باتجاه الجنوب الغربي، ومن الشمال الغربي باتجاه الجنوب الشرقي، وتتقاطع تحت هذه المدينة بالضبط، بينما بنيت مدن أخرى مثل أولانتايتامبو وبيساك وكوزكو على تقاطعات مماثلة.

وتلعب التشققات دور المجرى الطبيعي للمياه، ما يساعد على تجنب كوارث الفيضانات عند هطول الأمطار الغزيرة.

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وكانت هذه التصدعات أيضا مصدرا لاستخراج الصخور لبناء المعابد والمباني الأخرى، باستخدام الحد الأدنى من الطاقة في عمليات البناء. بالإضافة إلى أن أساسات المباني الرئيسية والسلالم كانت تبنى وفق اتجاه التصدعات الجيولوجية. ووفقا لهذا التحليل، فإن تخطيط مدينة ماتشو-بيكتشو يتطابق مع خارطة التصدعات والتشققات.

ويذكر أن مدينة باتشو-بيكتشو مشهورة بأنها مدينة الإنكا المفقودة الواقعة في بيرو المعاصرة، وشيدت على قمة سلسلة جبلية على ارتفاع 2450 متر فوق سطح البحر، في القرن الخامس عشر.

المصدر: لينتا. رو