بالصور.. أهم المعالم الأثرية في العالم

يحتفل العالم سنويا، في الـ 18 من أبريل، بيوم التراث العالمي، فما هي أبرز المعالم الأثرية التي ينبغي علينا معرفتها والحفاظ عليها من الاندثار؟

1- أهرامات مصر:

تعتبر هذه المباني العملاقة من أهم المعالم الأثرية في العالم، ودليلا على الحضارة المصرية القديمة وتطور الشعوب التي قطنت ضفاف نهر النيل قبل آلاف السنين.

visualrian.ru/Файед Эль-Гезири

2- سور الصين العظيم:

هو سور يمتد على الحدود الشمالية والشمالية الغربية للصين، تم تشييد أول أجزائه في عهد حكام تركيو تشانغو، بهدف حماية مملكتهم من هجمات الشعوب الشمالية كالمغول والترك، واختير هذا السور ليكون ضمن عجائب الدنيا السبع الجديدة.

visualrian.ru/Владимир Вяткин

3- برج بيزا المائل:

يقع هذا البرج في إيطاليا بمدينة بيزا في ولاية توسكانا، ويعتبر من أهم المعالم الأثرية المعمارية في العالم بسبب ميلانه. بدأ بناؤه عام 1173، واستمرت أعمال البناء 199 عاما.

visualrian.ru/Александр Вильф

4- ماتشو بيتشو:

تصنف مدينة ماتشو بيتشو أو (القلعة الضائعة) كواحدة من أهم المدن الأثرية التي تدل على الحضارات المندثرة، ومن أهم المعالم الموجودة في قائمة التراث العالمي، وشيدت هذه المدينة في جبال البيرو من قبل شعوب الإنكا القديمة.

visualrian.ru

5- هرم الشمس في المكسيك:

هو أكبر مبنى في تيوتيهواكان، وواحد من أكبر المباني الأثرية في وسط أمريكا، بنته شعوب الأزتك التي قطنت المكسيك في الفترة الممتدة ما بين القرنين الأول والثاني الميلاديين.

visualrian.ru/Галина Кмит

المصدر: وكالات

أسعد ضاهر