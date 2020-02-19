رصد "انفجارات غريبة" في خلايا الجلد لأول مرة!

تنقل خلايا الدماغ أثناء النشاط المعلومات إلى بعضها البعض من خلال إطلاق محفزات للناقلات العصبية الكيميائية، التي تُستلم بواسطة التشعبات الطويلة المتفرعة للخلايا المجاورة.

وهذه العمليات المجهرية مميزة، ولكنها لا تنتمي فقط إلى الخلايا العصبية، حيث اكتشف العلماء الآن عملية إشارات مشابهة لم يلاحظها أحد من قبل، تحدث خارج الجهاز العصبي، مع ملاحظة رشقات من نشاط يشبه الخلايا العصبية، في بعض خلايا الجلد.

Strange Neuron-Like Bursts Have Been Detected in Skin Cells For The First Time https://t.co/AEIeZQMzkT — ScienceAlert (@ScienceAlert) February 19, 2020

ولاحظ فريق من جامعة روكفلر الأمريكية، هذه التفاعلات بين نوعين مختلفين من خلايا الجلد: الخلايا الصباغية، التي تنتج الميلانين الصبغي الممتص للأشعة فوق البنفسجية؛ والخلايا الكيراتينية، التي تشكل الغالبية العظمى من البشرة، وتحمي الجسم من التعرض البيئي جزئيا عن طريق الميلانين.

Belote and Simon, Journal of Cell Biology, 2019

وكتب الباحثون في دراستهم الجديدة أن "الخلايا الكيراتينية هي منظمات معروفة لسلوك الخلايا الصباغية، ونُفّذ الكثير من العمل لفهم كيفية تأثير الخلايا الكيراتينية على تكاثر الخلايا الصباغية وإنتاج ونقل الصباغ عبر الجلد. ومع ذلك، فإن التواصل الخلوي بين الخلايا الصباغية والخلايا الكيراتينية، على مستوى الخلية الواحدة، غير مفهوم بشكل جيد".

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وفي التجارب التي أجريت على نوعي خلايا الجلد التي نمت معا، وأيضا فحص عينات الجلد البشري السليم، اقترب الباحثون من رؤية كيف تحدث هذه العملية بالفعل، والمفاجأة هي أنه يبدو أنها تشبه الاتصالات العصبية.

وقال عالم الفيزياء الحيوية الخلوية، سانفورد إم سيمون: "لاحظنا أن الخلايا الكيراتينية تلتف حول الخلايا الصباغية، وتشكل روابط قوية تذكرنا بالخلايا العصبية".

وفي الدراسة، لاحظ الباحثون أن الإشارات الكيميائية من الخلايا الكيراتينية، تؤدي إلى إشارات تسمى عابرة الكالسيوم داخل تفرعات الخلايا الصباغية.

ولوحظت أيضا عملية إشارات الكالسيوم هذه، التي أشعلها إنتاج إفرازين من الخلايا الكيراتينية: الإندوثيلين والأستيل كولين، في الهياكل الفرعية الأصغر حجما على الخلايا الصباغية، والتي يقول الباحثون إنه يمكن رؤيتها أيضا في الجلد البشري السليم.

ويوضح الباحثون أن "هذا النوع من الاتصالات الخلوية اعتُبر سمة مميزة للنظام العصبي".

وتشير النتائج إلى وجود تعقيد أعمق في التواصل مع خلايا الجلد لم يعرفه العلماء أبدا، ما يثير الكثير من الأسئلة حول فسيولوجيا الجلد الأساسية.

ونُشرت النتائج في مجلة "بيولوجيا الخلية".

المصدر: ساينس ألرت