عالم يرصد صورا مذهلة لانفجارات "براكين جليدية"

التقط عالم الأرصاد إرني أوستونو صورا لظاهرة مثيرة للإعجاب بالقرب من بحيرة ميشيغان، حيث تنفجر "البراكين الجليدية".

وعثر إرني أوستونو على تلال الجليد المخروطية على شاطئ أوفال في ساوغاتوك بولاية ميشيغان، يوم الأحد 16 فبراير.

وشارك مكتب الخدمة الوطنية للطقس (NWS) في غراند رابيدز بولاية ميشيغان، بعض المناظر الخلابة لـ"البراكين الجليدية"، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

It was a great day to visit the beach and watch the waves interact with the ice. Here's a couple "ice volcanoes" erupting at Oval Beach on Sunday, February 16, 2020. #miwx#wmiwxpic.twitter.com/B0Vkl18RrN — NWS Grand Rapids (@NWSGrandRapids) February 16, 2020

وتقول تغريدة مكتب الخدمة الوطنية للطقس: "لقد كان يوما رائعا لزيارة الشاطئ ومشاهدة الأمواج تتفاعل مع الجليد"، وأضافت: "هنا اندلع اثنين من البراكين الجليدية على شاطئ أوفال يوم الأحد 16 فبراير 2020".

You never know what you'll find at the lake until you go out there. Today it was volcanoes. Here's a close up: pic.twitter.com/FLZqDZ1d8U — NWS Grand Rapids (@NWSGrandRapids) February 16, 2020

ويمكن رؤية صور الانفجارات ذات المظهر الغريب على الشاطئ، حيث توضح اللقطات الجليد مخروطي الشكل مع انفجار مائي بطيء من المتجه إلى الأعلى.

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وتعرف البراكين الجليدية بأنها نوع نظري من البراكين يقذف مواد متطايرة مثل الماء والأمونياك والميثان، بدلا من الصخور المنصهرة.

وتدفع الأمواج الموجودة تحت الجليد الماء إلى الأعلى من خلال الفتحات، مسببة ما يشبه الثوران.

وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون درجات الحرارة باردة بشكل كاف، ويجب أن يكون ارتفاع الأمواج ثلاثة أقدام على الأقل، كما يجب أن تكون المنطقة مغطاة بالجليد.

وتنتج الانفجارات بواسطة طاقة الأمواج التي تدفع المياه إلى الأعلى من خلال الفتحات المتكونة سابقا، والتي يمكن أن تصل ارتفاعاتها إلى ما يزيد عن 8 أمتار، بحسب الشرح الذي قدمته جامعة ميشيغان لظاهرة البراكين الجليدية.

المصدر: سي نت