روسيا تختبر فرقاطة صاروخية جديدة (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر اختبار فرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" الحربية الجديدة، التي ستنضم للأسطول الشمالي التابع لجيش البلاد.

وأثناء الاختبارات تحقق العسكريون والخبراء من قدرات التسليح التابعة للسفينة كالمنظومات المدفعية والصاروخية والرشاشة المضادة للأهداف الجوية، ومنظومات الرادارات والحماية من التشويش، المخصصة لحمايتها من الصواريخ المعادية الموجهة العالية الدقة.

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن فرقاطة "الأدميرال كاساتونوف" مزودة أيضا بمنظومات "ريدوت" الرشاشة المضادة للأهداف الجوية، ومنظومات لإطلاق الصواريخ المجنحة الروسية من نوع "كاليبر" و"أونيكس"، إضافة إلى أنظمة لاسلكية وأنظمة رادارات متطورة.

وتم تطوير هذه السفينة في إطار المشروع الحكومي 22350 التابع لوزارة الدفاع الروسية، من قبل "مكتب التصميم التقني الشمالي" الروسي، لتخدم في الأسطول الشمالي للقوات البحرية الروسية.

وتم تجميعها في أحد معامل بناء السفن في بطرسبورغ الروسية، أما طول هذه الفرقاطة فيبلغ 135 مترا، وعرضها 16 مترا، ومقدار إزاحتها في المياه 5 آلاف طن، ويمكنها العمل في البحر بعيدا عن مركز انطلاقها لمدة 30 يوما.

المصدر: زفيزدا