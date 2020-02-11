اكتشف علماء كنديون نوعا جديدا من الديناصورات كان يعيش قبل 80 مليون سنة، وقد أطلق العلماء على هذا الديناصور الجديد اسم "حاصد الموت".

وأعلن فرانسوا تيرين، ممثل متحف Paleontology Royal Tyrrell of الكندي، "يسرنا أن نعلن عن نوع جديد من التيرناصور، الذي يعتبر أول اكتشاف في كندا منذ 50 سنة". مضيفا، كان آخر اكتشاف في عام 1970 ديسبليتوصور وهو من نوع الديناصورات آكلة اللحوم.

وقال، "هذا الاكتشاف له أهمية علمية لأنه يملآ الفجوة الموجودة في فهمنا لتطور التيرناصورات".

وهذا النوع المكتشف حديثا، ينتمي إلى مجموعة الحيوانات المفترسة من ذوات الساقين، التي ينتمي لها التيرانوصور الشهير ريكس (Tyrannosaurus rex)، الذي جاء إلى أمريكا الشمالية بعد بضعة ملايين من السنين.

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وقد حصل الديناصور الجديد على اسم "حاصد الموت" من اسم Thanatos الذي يجسد الموت في الأساطير اليونانية وكلمة theristes تعني الحاصد. وهذا الديناصور أكبر بنحو 2.5 مليون سنة من أقرب أقربائه. وكان هذا الديناصور يعيش في محافظة ألبيرت الحالية، بكندا إلى جانب ديناصورات آكلة اللحوم وأخرى تتغذى على النباتات.

المصدر: نوفوستي