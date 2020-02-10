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اكتشاف آثار ديناصور من العصر الجوراسي

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف آثار ديناصور من العصر الجوراسي
ru.m.wikipedia.org
صورة تعبيرية
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اكتشف فريق علمي من الصين والولايات المتحدة وألمانيا في مقاطعة غويتشو الواقعة جنوب- غرب الصين، آثارا جديدة لديناصورات عاشت في العصر الجوراسي.

وتفيد وكالة شينخوا الصينية للأنباء، بأن العلماء عثروا على هذه الآثار في صخور رملية. ويعتقدون أنها تعود لديناصورات من نوع ثيروبود وسوروبود، الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي عاشت في العصر الجوراسي.

اكتشف العلماء 31 أثرا يتراوح طول كل منها بين 14 و19 سنتمترا. ووفقا للخبراء، أحد الديناصورات جرى بسرعة 10 كيلومترات في الساعة.

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واكتشف العلماء في هذا المكان 9 آثار تعود لديناصورات من نوع صوروبودا، التي كانت تسير على أربع وتتغذى على النباتات متوسط طول الأثر 26.8 سنتمتر. ووفقا للعلماء تشير هذه الآثار إلى أن الديناصورات كانت كثيرة الحركة، ومتنوعة في هذه المنطقة، وذات سلوك معقد.

المصدر: نوفوستي

 

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