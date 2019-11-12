اكتشاف هيكل عظمي كامل لأقدم ديناصور في العالم

اكتشف العلماء بقايا أقدم الديناصورات آكلة اللحوم في العالم، في جنوب البرازيل، الذي يُطلق عليه اسم Gnathovorax cabreira.

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ويعتقد أن هذا الديناصور عاش قبل 230 مليون عام، عندما كانت أمريكا الجنوبية ما تزال جزءا من القارة العظمى المسماة Pangea.

وأصبح هذا الاكتشاف أكثر إثارة للدهشة عندما عثر على الهيكل العظمي للديناصور سليما تقريبا، ويتضمن أسنان الفكين التي جعلته "آلة قتل".

وقال الدكتور مولر، عالم الأحياء في الجامعة الفدرالية في سانتا ماريا بالبرازيل: "الهيكل العظمي المتميز يمتلك أسنانا ومخالب حادة، والتي ربما كانت تستخدم من قبل Gnathovorax ليفتك بفريسته".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، سمح لنا الهيكل العظمي المحفوظ بشكل رائع بإعادة بناء شكل دماغ الحيوان، باستخدام الأشعة المقطعية".

وأوضحت عمليات إعادة الفحص بالأشعة المقطعية في دماغ الديناصور أنه كان يمتلك قدرة حادة في البصر ويستخدم أجزاء مختلفة من الجسم معا بسلاسة وكفاءة.

Gnathovorax cabreirai, a new herrerasaurid known from excellent material from the late Triassic of Brazil, described today by Pacheco et al.: https://t.co/NWYPNtUuH5#FossilFridaypic.twitter.com/OSqPNQm8Yp — Christian Kammerer (@Synapsida) November 8, 2019

ويبلغ طول Gnathovorax نحو 3 أمتار ووزنه يصل إلى نصف طن، وهو أقدم ديناصور آكل للحوم معروف حتى الآن، متجاوزا الرقم القياسي السابق لأقدم ديناصور بأكثر من 30 مليون عام.

Welcome to Gnathovorax cabreirai, new dinosaur from the Triassic of #Brazil . New information about the origin and the initial radiation of predatory dinosaurs! Seem to be a great paper!#dinosaurs#paleontology#paleontologia#geologyhttps://t.co/J31rBykSAQpic.twitter.com/cnntotObeV — Pedro Mocho (@PD_Mocho) November 11, 2019

وسادت الديناصورات الأرض لمعظم الحقبة الجيولوجية الوسطى، ما بين 250 إلى 65 مليون سنة مضت، وعاشت معظم "الحيوانات المفترسة العملاقة" مثل Tyrannosaurus rex وAllosaurus، بعد عشرات الملايين من السنين، خلال العصر الجوراسي والطباشيري.

وأشار الدكتور مولر إلى أن أقدم الديناصورات المفترسة التي عاشت خلال العصر الترياسي قبل نحو 230 مليون سنة، "ما تزال نادرة".

المصدر: ذي صن