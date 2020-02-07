الهند تنوي تجميع منظومات روسية نقالة للدفاع الجوي

يرجح أن توقع وزارة الدفاع الروسية نهاية العام الجاري اتفاقية تجميع منظومة "إيغلا – إس" الروسية في مؤسسة Bharat Dynamics Ltd الإنتاجية الهندية.

أوردت الخبر بضع وكالات للأنباء نقلا عن الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري وذلك على هامش معرض Defexpo India 2020 للأسلحة الدفاعية الذي يقام حاليا في الهند.

كما يرجح أن يتم قريبا التنسيق في تفاصيل الصفقة التي يمكن أن توقع نهاية العام الجاري.

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وكانت صحيفة Defense News المتخصصة في تغطية المواضيع العسكرية التقنية قد أفادت في وقت سابق بأن قيمة الصفقة قد تبلغ 1.5 مليار دولار.

يذكر أن الجيش الهندي يخضع حاليا لعملية تحديث واسعة النطاق. ويقضي برنامجه بأن تحل منظومة "إيغلا -إس" محل منظومات "إيغلا" النقالة القديمة المتوفرة في حوزة سلاح الدفاع الجوي الهندي.

وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع الهندية تعتزم شراء 5175 صاروخا ومنصة لإطلاق الصواريخ من طراز "إيغلا – إس"، مشيرة إلى أن 600 منصة منها سيتم تجميعها في الهند.

المصدر: روسيسكايا غازيتا