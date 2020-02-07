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هل الشتاء الدافئ سيريح الروس من البعوض؟

العلوم والتكنولوجيا

هل الشتاء الدافئ سيريح الروس من البعوض؟
Globallookpress Andre Skonieczny/imageBROKER.com
بعوضة
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أعلن فيكتور دانيلوف- دانيليان، مدير معهد مشكلات المياه التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن الشتاء الدافئ الشاذ قد يسبب اختفاء البعوض في روسيا.

وقال الخبير، في مقابلة مع صحيفة "ايزفيستيا" موضحا، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، تستيقظ الحشرات قبل الوقت المعتاد، ولكنها تموت لعدم تمكنها من الحصول على ما تتغذى عليه. وهذا يسبب اضطرابا في السلسلة الغذائية، لأن يرقات البعوض هي ضمن المواد التي تتغذى عليها الأسماك.

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وأشار الخبير، "يجب أن نقلق على مصير الأسماك الصغيرة والشرغوف، التي تتغذى أساسا على يرقات البعوض. هذا النقص سيؤدي إلى انخفاض أعداد الأسماك.

ووفقا له، بسبب الاحترار العالمي يتأخر تجمد الأنهار، وذوبانها مبكرا وهذا الاضطراب يؤثر على حياة جميع الكائنات الحية.

المصدر: نوفوستي

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