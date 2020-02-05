تعليق العمل في بناء حاملة طائرات صينية بسبب "كورونا"

توقف صناع الأسلحة الصينيون الكبار عن تصنيع وإنتاج الأسلحة والمعدات الجديدة خشية تفشي فيروس "كورونا" بين الخبراء والعمال خلال بناء حاملة الطائرات الصينية الثالثة.

وأفادت صحيفة Defense World بأن مدينة ووهان بمحافظة هوبي حيث تفشى الفيروس تتوزع فيها المعاهد ومكاتب التصميم والمرافق الإنتاجية الكثيرة التي أخذ مهندسوها وعمالها إجازات. وأخضعتهم الإدارة للحجر الصحي وعدم العودة إلى العمل بانتظار تعليمات إضافية بهذا الشأن.

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وقالت الصحيفة إن القرار بوقف إنتاج حاملة الطائرات الجديدة يتوقع أن يؤدي إلى تأجيل موعد إنزالها في البحر وتسليمها للبحرية الصينية.

يذكر أن الصين تمتلك حاليا حاملتي الطائرات "شاندونغ" و"ليانينغ". ودخلت "شاندونغ" حوزة البحرية الصينية في 17 ديسمبر الماضي. أما حاملة الطائرات "ليانينغ" فاشترتها الصين في تسعينيات القرن الماضي من أوكرانيا وحوّلتها من سفينة تدريبية إلى سفينة قتالية حقيقية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا