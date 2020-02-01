روسيا تعدل سفنها كاسحة الألغام

أعلن نائب مدير الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، فيكتور تشيركوف، أن روسيا ستعدل كاسحات الألغام البحرية المطورة في إطار مشروع "12700 ألكسندريت".

وأشار تشيركوف في مقابلة صحفية أجريت معه مؤخرا إلى أن "السفن التابعة لهذا المشروع ستحصل على معدات جديدة مضادة للألغام البحرية، كما ستتم زيادة طول السفن التي ستنتج في إطار المشروع المذكور لتصبح قادرة على استيعاب معدات جديدة

وكان موقع RG الروسي قد أعلن مؤخرا أن البحرية الروسية ستتسلم نهاية العام الجاري كاسحة ألغام مطورة في إطار المشروع "12700 ألكسندريت"، وستكون أكبر سفينة في العالم يصنع هيكلها من الألياف الزجاجية البلاستيكية المركبة، حيث ستساعدها تلك الألياف على الحصول على هيكل أقل وزنا بمرتين ونصف المرة من هياكل السفن الشبيهة بها، وأكثر متانة بمرة ونصف المرة تقريبا من هياكل كاسحات الألغام التقليدية.

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وتجدر الإشارة إلى أن السفن المطورة في إطار المشروع الروسي "12700 ألكسندريت" صممت للبحث عن الألغام البحرية وتدميرها، وتملك هياكل يبلغ مقدار إزاحتها في الماء 890 طنا.

وتم تزويد هذه السفن بأحدث أنظمة الرصد والاتصال اللاسلكي، وغواصات صغيرة يمكن التحكم بها عن بعد، كما يمكن لهذه المركبات الإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية.

المصدر: rg.ru