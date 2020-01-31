مقاتلات "سو-35" المحدثة تختبر قدراتها على الطيران

تداولت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو يظهر لقطات من التحليقات الأولى التي جرت هذا العام لاختبار قدرات طائرات "سو-35- إس" المحدثة الروسية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الطائرات المحدثة الجديدة قامت برحلاتها الاختبارية الأخيرة في يناير العام الجاري، وحلقت فوق منطقة كاريليا الروسية.

ومن المفترض أن تخضع هذه الطائرات قريبا إلى أولى اختبارات القتال الجوي، لتجربة قدراتها على إطلاق مختلف أنواع الذخائر والصواريخ، حيث ستجرى تلك الاختبارات في ميدان تدريبي قريب من بحيرة لادوغا الروسية.

وتعتبر طائرات "سو-35" الروسية من المقاتلات المتعددة المهام من الجيل ++4، ويمكن لهذه الطائرات التحليق بسرعة تصل إلى 2500 كلم/ساعة.

وتعتبر هذه الطائرات من أخطر المقاتلات الحربية في العالم بسبب قدرتها العالية على المناورة، وراداراتها المتطورة القادرة على رصد عدة أهداف على مسافات تصل إلى 400 كلم، وتتسلح هذه الطائرات بمدفع رشاش من عيار 30 ملم، وفيها 12 نقطة تعليق مخصصة للقنابل والصواريخ الموجهة وغير الموجهة.

المصدر: إزفيستيا